В Киеве задержан белорусский агент, пытавшийся поджечь автомобиль

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева, завербованного представителями одной из белорусских госструктур, при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

Как отмечается в сообщении на сайте спецслужбы в четверг утром, для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

СБУ установила, что злоумышленник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, для чего наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и распространял сообщения о минировании, а также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.

«По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он получал из-за границы деньги на свою банковскую карту.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) и ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, идет досудебное расследование.