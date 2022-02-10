В Киеве задержан белорусский агент, пытавшийся поджечь автомобиль

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Киева, завербованного представителями одной из белорусских госструктур, при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.
Как отмечается в сообщении на сайте спецслужбы в четверг утром, для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.
СБУ установила, что злоумышленник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан, для чего наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и распространял сообщения о минировании, а также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.
«По предварительным данным, действия враждебного агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов», — говорится в сообщении.
По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он получал из-за границы деньги на свою банковскую карту.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по ст.111 (государственная измена) и ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, идет досудебное расследование.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016