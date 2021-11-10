У Украины есть план, как не допустить в страну нелегалов из Беларуси

Вопрос относительно ситуации с беженцами на границе с Беларусью находится на контроле президента Украины, и у украинской стороны есть план, как не допустить нелегалов в Украину.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября, передает Укринформ.

«Хочу заверить, что СБУ вместе с другими компетентными органами принимает все необходимые меры для того, чтобы граница была на замке. Все мы должны объединиться и действовать для того, чтобы не произошло всего того, что нам предлагают наши немецкие коллеги», — сказал Баканов.

Он заверил, что этот вопрос находится у Президента на контроле. «Поэтому, поверьте, есть план. План действий объединиться и не допустить въезда нелегалов на территорию Украины», — подчеркнул глава СБУ.

Напомним, ранее депутат Бундестага от Социал-демократической партии Нильc Шмид озвучил предложение относительно возможности привлечения Украины к решению проблемы беженцев на границе Польши и Беларуси. В частности, он считает, что с Украиной можно было бы договориться о приеме беженцев, пока они проходят процедуру предоставления убежища в ЕС. Таким образом, дескать, будет создан «контролируемый путь» для мигрантов в Польшу.

По данным польских пограничников, с 8 ноября в непосредственной близости от польской границы находятся до 4 тыс. человек, которые стремятся попасть со стороны Беларуси на территорию ЕС.