Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса

Суд в Молдове принял решение об отказе в удовлетворении запроса украинской стороны на экстрадицию экс-судьи Николая Чауса, который в настоящее время находится в Украине и пребывает под домашним арестом.

«Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции», — сказал агентству «Интерфакс-Украина» адвокат Чауса Александр Вишневый.

Он отметил, что еще не ознакомился с текстом решения. По словам адвоката, решение суда было «неожиданным и для защиты, и для обвинения». «Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение», — добавил он.

Как сообщалось, Чауса поймали на взятке в $150 тысяч 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение «нужное решения» в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области.