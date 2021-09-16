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Подчинённых Кличко поймали на присвоении средств при реконструкции парка «Киото»

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Подчинённых Кличко поймали на присвоении средств при реконструкции парка «Киото»

Государственное бюро расследований разоблачило противоправную схему присвоения бюджетных средств должностными лицами коммунального предприятия «Киевский центр развития городской среды» Киевской городской государственной администрации во время реконструкции парка «Киото» в Деснянском районе.

Как сообщает пресс-служба ГБР в четверг, в 2017 году должностные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка «Киото» в Деснянском районе города Киева.

«Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн грн. Победителем стало предприятие с предложением в 49,4 млн грн. Однако сотрудники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предприятию из городского бюджета было перечислено 34,1 млн грн, хотя, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость фактически выполненных строительных работ составляла лишь 19,2 млн грн.

«По предварительным подсчетам, действия должностных лиц КП „Киевский центр развития городской среды“ нанесли ущерб интересам общественности на сумму около 15 млн грн. Полная сумма ущерба еще устанавливается», — подчеркивают в ГБР.

Там уточняют, что 15 сентября 2021 года сотрудники ГБР провели обыски в офисных помещениях коммунального предприятия, по месту жительства бывших руководителей и должностных лиц коммунального предприятия, а также по месту жительства руководителей ООО и подрядчиков.

«Во время обысков изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА. После проведения необходимых экспертиз, будет решен вопрос об уведомлении им о подозрении. Следователи ГБР также устанавливают причастность других лиц к указанной схеме», — сообщают правоохранители.

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Они добавляют, что расследование проводится по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а также присвоению, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенным организованной группой в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

«Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества», — резюмируют в ГБР.

КГГА, ГБР
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