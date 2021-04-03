В Молдове похитили скандального украинского судью Чауса

В Молдове похищен скандальный бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус.
Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.
Украинский адвокат Ростислав Кравец отметил, что о пропаже судьи изначально сообщила супруга Николая Чауса. По словам адвоката, правоохранительные органы Молдовы начали расследование. Также Ростислав Кравец отметил, что это сообщение не является первоапрельским розыгрышем, и на него нужно реагировать соответствующе, не забывая о том, что на кону стоит жизнь человека.
Пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати таже подтвердила факт похищения.
«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело», — рассказала она местным СМИ.
Отметим, что 3 марта Высшая судебная палата Молдовы рассматривает очередное ходатайство Чауса о предоставлении политического убежища. По словам адвоката, решение будет принято в конце апреля.
Напомним, что в 2016 года украинские правоохранительные органы поймали судью Чауса на взятке $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в банки, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие задержать судью и привлечь его к уголовной ответственности. После этого подозреваемый покинул территорию Украины.
В рамках дела НАБУ установлено, что побег Чауса из Украины в 2016 году был организован начальником охраны президента Порошенко Юрием Федоровым, сотрудником Главного управления разведки Минобороны, которое тогда возглавлял Василий Бурба, и бывшим депутатом Александром Грановским. Для побега Чауса была организована спецоперация с подменой пассажира на чартерном самолете, который специально прилетел за ним из Молдовы. Ожидается, что после выдачи Чауса Украине он даст показания против Петра Порошенко.
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