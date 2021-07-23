В Молдове официально заявили о причастности украинских спецслужб к похищению Чауса

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб. Также, по его словам, в этом могли быть задействованы государственные учреждения Молдовы.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на Unimedia.
По словам прокурора, Молдова завершила расследование похищения судьи.
«Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы определили людей, которые были причастны к делу Чауса», — заявил Стояногло.
Он добавил, что к похищению Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб.
«Мы идентифицировали людей также из спецструктур в Украине. В основном мы завершили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача — идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова», — сказал он.
По словам Стояногло, украинская сторона отмалчивается уже третий месяц.
Напомним, 3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса. По словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.
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