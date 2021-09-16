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Трамп предрек конец США через три года

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Трамп предрек конец США через три года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в эфире канала Newsmax, что стране придет конец в ближайшие три года.

Трамп заявил, что с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — добавил экс-президент.

После этих слов ведущий Шон Спайсер завершил интервью.

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Трамп регулярно выступает с критикой нынешней администрации США и особенно своего бывшего оппонента на прошедших президентских выборах Джо Байдена. Так, например, экс-президент обвинил нынешнего главу государства в капитуляции и унижении страны из-за стремительного вывода войск из Афганистана.

Дональд Трамп, Джо Байден
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