Трамп предрек конец США через три года

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в эфире канала Newsmax, что стране придет конец в ближайшие три года.
Трамп заявил, что с момента вступления в должность Джо Байдена Соединенные Штаты «покатились под откос так, как никогда раньше».
«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», — добавил экс-президент.
После этих слов ведущий Шон Спайсер завершил интервью.
Трамп регулярно выступает с критикой нынешней администрации США и особенно своего бывшего оппонента на прошедших президентских выборах Джо Байдена. Так, например, экс-президент обвинил нынешнего главу государства в капитуляции и унижении страны из-за стремительного вывода войск из Афганистана.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016