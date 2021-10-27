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Китай призвал западные страны отменить санкции против Афганистана

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Китай призвал западные страны отменить санкции против Афганистана

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и другие западные страны как можно скорее отменить односторонние санкции в отношении Афганистана. Об этом он в среду заявил в Тегеране на второй министерской встрече стран — соседей Афганистана, выступая по видеосвязи.

«Мы должны призвать США и западные страны выполнить свои первоочередные обязательства по оказанию помощи Афганистану в его переходе от трудностей к новой жизни. Помимо многого другого, сейчас они должны отменить односторонние санкции против Афганистана, чтобы его государственные активы могли как можно скорее начать использоваться для удовлетворения нужд населения», — сказал он.

Ван И призвал создать многосторонние механизмы по борьбе с терроризмом в Афганистане на базе ООН и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы должны в позитивном ключе рассмотреть развертывание в подходящее для этого время двусторонних и многосторонних диалогов и сотрудничества с Афганистаном по борьбе с терроризмом. Необходимо создать единый фронт против терроризма посредством таких многосторонних платформ, как ООН и ШОС», — указал он.

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Первая встреча стран — соседей Афганистана прошла 8 сентября в режиме онлайн. В ходе нынешнего мероприятия стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Помимо Ирана и РФ, в мероприятии принимают участие представители Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Китай, Афганистан
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