Войти
Байден не признает российские «красные линии» по Украине
позиция
Байден не признает российские «красные линии» по Украине
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов
официально
Зеленский пообещал 15 тысяч км автодорог и 810 мостов

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Китай хочет добывать медь и литий в Афганистане

298
Китай хочет добывать медь и литий в Афганистане

Представители горнодобывающей отрасли КНР, желающие получить доступ к месторождениям меди и лития в Афганистане, совершили визит в страну для переговоров с движением «Талибан», сообщает GreenDeal со ссылкой на Financial Times.

По данным неназванного представителя властей из Кабула и сотрудника китайской промышленной ассоциации, переговоры шли по поводу месторождения меди в районе Мес Айнак, на разработку которого у КНР имелась лицензии.

Кроме того, сотрудники как минимум одного конгломерата в частном секторе Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей прочих минералов.

Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся в ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли появлявшиеся сведения о каком-либо своем участии в предположительно имевшей место поездке в Афганистан.

Читайте также: Назарбаев назвал причины распада СССР

Financial Times напоминает, что литий и медь являются важными ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей.

Китай, Афганистан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 5 декабря 2021
Суббота, 4 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016