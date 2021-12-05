Китай хочет добывать медь и литий в Афганистане

Представители горнодобывающей отрасли КНР, желающие получить доступ к месторождениям меди и лития в Афганистане, совершили визит в страну для переговоров с движением «Талибан», сообщает GreenDeal со ссылкой на Financial Times.
По данным неназванного представителя властей из Кабула и сотрудника китайской промышленной ассоциации, переговоры шли по поводу месторождения меди в районе Мес Айнак, на разработку которого у КНР имелась лицензии.
Кроме того, сотрудники как минимум одного конгломерата в частном секторе Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей прочих минералов.
Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся в ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.
Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли появлявшиеся сведения о каком-либо своем участии в предположительно имевшей место поездке в Афганистан.
Financial Times напоминает, что литий и медь являются важными ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей.
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