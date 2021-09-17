Сотруднику Boeing, скрывавшему проблемы 737 MAX, грозит тюремный срок

Американская прокуратура собирается предъявить уголовные обвинения Марку Форкнеру, который возглавлял группу технических пилотов, работавших с Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, обвинения будут предъявлены в ближайшие недели.

По мнению следствия, Форкнер, в числе прочего отвечавший за контакты с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США по обучению пилотов авиакомпаний, вводил регулятор в заблуждение и скрывал от него некоторые внесенные компанией изменения. Сообщается, что в числе прочего Форкнер не рассказал FAA об изменениях, которые Boeing внес в систему улучшения маневренных характеристик (MCAS) 737 MAX. Именно эта система впоследствии была названа причиной двух авиакатастроф с участием самолета. У властей есть сообщения Форнера во внутренних чатах Boeing, где он пишет, что не стал сообщать регулятору о внесенных в MCAS изменениях.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии эксплуатация этого самолета была приостановлена, а регуляторы разных стран начали расследование в отношении Boeing. В ходе расследования, которое проводила FAA, были обнаружены нарушения при создании этого самолета и негативные отзывы о нем со стороны самих сотрудников корпорации во время его разработки. Эксплуатация 737 MAX была возобновлена только в декабре 2020 года — после внесения необходимых изменений и проверок со стороны FAA.