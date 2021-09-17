Войти
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиапром
RSS

Сотруднику Boeing, скрывавшему проблемы 737 MAX, грозит тюремный срок

184
Сотруднику Boeing, скрывавшему проблемы 737 MAX, грозит тюремный срок

Американская прокуратура собирается предъявить уголовные обвинения Марку Форкнеру, который возглавлял группу технических пилотов, работавших с Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, обвинения будут предъявлены в ближайшие недели.

По мнению следствия, Форкнер, в числе прочего отвечавший за контакты с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США по обучению пилотов авиакомпаний, вводил регулятор в заблуждение и скрывал от него некоторые внесенные компанией изменения. Сообщается, что в числе прочего Форкнер не рассказал FAA об изменениях, которые Boeing внес в систему улучшения маневренных характеристик (MCAS) 737 MAX. Именно эта система впоследствии была названа причиной двух авиакатастроф с участием самолета. У властей есть сообщения Форнера во внутренних чатах Boeing, где он пишет, что не стал сообщать регулятору о внесенных в MCAS изменениях.

Читайте также: Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП

Напомним, после авиакатастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии эксплуатация этого самолета была приостановлена, а регуляторы разных стран начали расследование в отношении Boeing. В ходе расследования, которое проводила FAA, были обнаружены нарушения при создании этого самолета и негативные отзывы о нем со стороны самих сотрудников корпорации во время его разработки. Эксплуатация 737 MAX была возобновлена только в декабре 2020 года — после внесения необходимых изменений и проверок со стороны FAA.

Boeing 737 MAX
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 сентября 2021
Четверг, 16 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016