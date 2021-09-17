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Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП

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Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП

Следствие в деле по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция «Слуга народа») пока еще не получило информацию, которая бы помогла установить, кто был за рулем автомобиля во время происшествия, сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» он рассказал, что после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу. «Мы очень ждем эти результаты, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве».

При этом и.о. директора ГБР отметил: «Уже установлены всего участники того события».

Отвечая на вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев сказал: «Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения».

И.о. директора ГБР пояснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали «Борисполь-Киев» проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

«Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили», — подчеркнул Сухачев.

Он заверил, что ГБР предпринимает все меры для полного и объективного расследования дела.

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Как сообщалось, ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии по незвестной причине удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.

ГБР, Александр Трухин
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