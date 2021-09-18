Глава непризнанного Приднестровья проголосовал на выборах в российскую Госдуму

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в субботу проголосовал на выборах в Госдуму РФ, передает РИА Новости.

Президент ПМР с супругой, которые являются гражданами России, голосовали на участке № 8205, расположенном во Дворце Республики в Тирасполе.

На участке избирателей встречал Государственный симфонический оркестр ПМР.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.