Партия власти получила конституционное большинство в российской Думе

Российская Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные о том, сколько депутатских мандатов получит каждая из прошедших в новую Госдуму партий.

«Единая Россия»: 198 (по одномандатным округам) + 126 (по партийным спискам). Итого 324 мандата.

КПРФ: 9 + 48. Итого 57 мандатов.

«Справедливая Россия»: 8 + 19. Итого 27 мандатов.

ЛДПР: 2 + 19. Итого 21 мандат.

«Новые люди»: 13 мандатов (только по спискам).

«Партия роста»: 1 мандат (только по округам)

«Гражданская платформа»: 1 мандат (только по округам)

«Родина»: 1 мандат (только по округам)

Самовыдвиженцы: 5 мандатов (только по округам).

Всего в Госдуме 450 мест, пропутинская «Единая Россия» получает по итогам выборов конституционное большинство, т.е. более 2/3 мест. При наличии такого перевеса партия может без поддержки остальных фракций принимать конституционные законы, то есть акты особой важности, посвященные вопросам, предусмотренным Конституцией, и преодолевать вето, наложенное президентом на ранее принятый закон.

По партийным спискам после подсчета 100% протоколов, «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.

Не преодолели пятипроцентный барьер и не будут представлены в Думе Партия пенсионеров (2,45%), «Яблоко» (1,34%) и «Коммунисты России» (1,27%). Всего в избирательном бюллетене было 14 партий.

Участие в голосовании на выборах в Госдуму официально приняли 51,68% избирателей. При этом оппозиционные активисты заявляют о имевших место фальсификациях результатов голосования.