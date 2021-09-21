Партия власти получила конституционное большинство в российской Думе

Российская Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные о том, сколько депутатских мандатов получит каждая из прошедших в новую Госдуму партий.
Всего в Госдуме 450 мест, пропутинская «Единая Россия» получает по итогам выборов конституционное большинство, т.е. более 2/3 мест. При наличии такого перевеса партия может без поддержки остальных фракций принимать конституционные законы, то есть акты особой важности, посвященные вопросам, предусмотренным Конституцией, и преодолевать вето, наложенное президентом на ранее принятый закон.
По партийным спискам после подсчета 100% протоколов, «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
Не преодолели пятипроцентный барьер и не будут представлены в Думе Партия пенсионеров (2,45%), «Яблоко» (1,34%) и «Коммунисты России» (1,27%). Всего в избирательном бюллетене было 14 партий.
Участие в голосовании на выборах в Госдуму официально приняли 51,68% избирателей. При этом оппозиционные активисты заявляют о имевших место фальсификациях результатов голосования.
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