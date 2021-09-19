Войти
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
соседи
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

США купят у Pfizer 500 млн доз вакцины для бедных стран

145
США купят у Pfizer 500 млн доз вакцины для бедных стран

Вашингтон ведет переговоры с американской компанией Pfizer о закупке 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи их нуждающимся странам. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

По сведениям его источника, сделка между администрацией Джо Байдена и фармацевтической компанией, производящей вакцины в сотрудничестве с немецким партнером BioNTech, может быть заключена уже в ближайшие дни. О ней будет объявлено в преддверии саммита по COVID-19, намеченного на 22 сентября, полагает источник агентства. Встреча, созванная по инициативе Байдена, пройдет в виртуальном формате на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как ожидается, 500 млн доз вакцины будут распределены между нуждающимися странами через международный механизм COVAX.

Читайте также: Pfizer отозвала препарат против курения из-за риска рака

Агентство отмечает, что в июне Белый дом уже заключал аналогичную сделку с Pfizer, однако поставки препарата идут медленно. Это, по мнению агентства, приводит к тому, что «во многих менее обеспеченных странах — участницах COVAX привита пока лишь малая часть населения».

США, Pfizer, COVAX
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 19 сентября 2021
Суббота, 18 сентября 2021
Пятница, 17 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016