США передали Украине партию вакцин Pfizer

Правительство США передало Украине еще около 1 млн доз вакцин Pfizer против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило посольство США в Украине.

«Эта поставка „Юнисеф“ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта оmicron», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщалось, в последние дни 2021 года Минздрав сообщил о договоренности относительно закупки 25 млн доз вакцины Comirnaty/Pfizer и 6,5 млн доз вакцины CoronaVac в 2022 году. Предварительно ожидалось еще около 10 млн доз по программе COVAX.

Приказом Минздрава от 6 января 2022 года рекомендовано вводить бустерную дозу вакцин людям старше 18 лет, получившим две дозы вакцины более шести месяцев назад. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.