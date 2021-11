США купят у Pfizer таблетки от COVID для 10 млн пациентов

Администрация президента США Джо Байдена планирует закупить новый препарат против коронавируса, который разработала компания Pfizer, сообщили источники The New York Times и The Washington Post.

Речь идет о препарате Paxlovid (ингибитор протеазы плюс ритонавир), который выпускается в форме таблеток. Всего власти США планируют закупить это лекарство для лечения 10 млн пациентов, потратив более $5 млрд.

О завершении второй фазы испытаний Paxlovid компания сообщила 5 ноября. По ее данным, препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. Среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода, добавили в Pfizer.

Накануне, 16 ноября, компания подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на разрешение на экстренное использование своего препарата. К концу года Pfizer намерена произвести таблетки для лечения более 180 тыс. человек, а в первой половине 2022-го — для лечения свыше 21 млн человек. Курс лечения состоит из 30 таблеток, принимаемых в течение пяти дней.