BioNTech/Pfizer просят разрешить использовать их вакцину для детей младше 5 лет

Разработавшая первую вакцину от коронавируса немецкая компания BioNTech и ее партнер, американская корпорация Pfizer, подали в США заявку на экстренное разрешение на применение препарата Comirnaty для маленьких детей. В случае одобрения это будет первая вакцина от SARS-CoV-2 для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, сообщили компании вечером во вторник, 1 февраля.

Как отмечается в заявлении, речь идет о формальной заявке в ответ на соответствующую просьбу Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA). Американский регулятор призвал производителей вакцин как можно скорее запросить разрешение на применение препаратов для младшей возрастной группы на фоне распространения омикрон-варианта коронавируса, которым часто заражаются дети.

В свою очередь FDA сообщило в Twitter, что заявка BioNTech и Pfizer будет изучена на заседании 15 февраля.

Заявка BioNTech и Pfizer касается использования двух доз вакцины Comirnaty. Между тем глава Pfizer Альберт Бурла указал, что для достижения «высокого уровня защиты» от COVID-19 детям потребуются три дозы вакцины.

По данным газеты The Washington Post, вакцинация детей в возрасте младше 5 лет в США может начаться к концу февраля. После решения FDA применение вакцины должны рекомендовать федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).