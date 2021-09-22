Лаборатория в Ухане планировала заразить летучих мышей коронавирусами еще до пандемии

Вирусологи из Уханя планировали заразить коронавирусами популяцию летучих мышей, чтобы таким образом привить их от заболеваний, потенциально опасных для людей. Как следует из обнародованных заявок на получение грантов, предложение рассматривалось еще в 2018 году, пишет во вторник газета The Telegraph.

Согласно документам, ученые планировали опыты с «новыми химерными шипованными белками» коронавируса на летучих мышах всего за 18 месяцев до выявления первого случая COVID-19 у человека.

Вирусологи также запросили у Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) $14 млн на эксперименты по созданию вирусов-химер, способных легче заражать человека. The Telegraph пишет, что в DARPA отказались спонсировать работу уханьских ученых.

Издание сообщает, что в Уханьский институт вирусологии была направлена просьба о комментарии.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе — феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу.

27 августа на сайте аппарата директора Национальной разведки США опубликовали доклад разведсообщества США, в котором суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса. В документе, в частности, отмечалось, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. При этом американские спецслужбы признали, что, скорее всего, не смогут дать окончательную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.