«Ответ будет сильным», - Зеленский отреагировал на обстрел машины Шефира

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел машины его первого помощника Сергея Шефира.
Зеленский заявил, что не знает, кто стоит за покушением на своего первого помощника Сергея Шефира, однако сразу после выступления в рамках 76-ой сессии Генеральной ассамблеии Организации Объединенных наций он возвращается в Киев.
«Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно — не знаю. Пока что. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне „привет“ выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость», — заявил Зеленский в обращении, пребывая в Нью-Йорке, после покушения на своего первого помощника Сергея Шефира в Киеве.
По словам Зеленского, «ответ будет сильным». Он также добавил, что попытка покушения на Шефира «не влияет на силу всей президентской команды».
«На силу нашей команды это не влияет. На тот курс, который я выбрал со своей командой на изменения, на детинизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом, с большими, влиятельными финансовыми группами это никак не влияет. Даже наоборот, потому что этот мандат, мандат на изменения нам дал народ Украины», — отметил президент.
Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, был ранен водитель.
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