Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС в октябре

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписано на 23-м саммите Украина — ЕС в октябре.
Об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает Укринформ.
«Мы так долго ждали соглашения об „открытом небе“, что сейчас просто осторожно говорят, что оно будет „скорее всего“ подписано. Я благодарен господину Матти Маасикасу (главе представительства ЕС в Украине — Ред.) за его твердую и уверенную позицию, что в этом году на саммите мы подпишем соглашение об „открытом небе“. Ожидаем соответствующего высокого представительства со стороны ЕС, а также со стороны Словении, которая сегодня председательствует в Совете ЕС. Поэтому убежден, что наш саммит пройдет очень позитивно», — отметил Шмыгаль.
Он напомнил, что 23-й Саммит Украина — ЕС состоится в Киеве 12 октября.
Как сообщалось, Совет ЕС 28 июня дал согласие на подписание с Украиной, Арменией и Тунисом соглашения об общем авиационном пространстве.
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