В РФ заявили о задержании неонацистов с портретом Бандеры

В российской Уфе задержаны пятеро членов неонацистской группировки, подозреваемых в подготовке теракта в здании правоохранительной службы, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным спецслужбы, у предполагаемых преступников изъяли самодельную бомбу.

Задержанные — жители Уфы 2001–2003 годов рождения. Правоохранительные органы провели обыски по их местам проживания, а также в тайнике, располагавшемся в заброшенном строении. Были изъяты СВУ, самодельное взрывчатое вещество и материалы для его производства, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению бомб, портреты главарей Третьего Рейха и «украинского националиста Степана Бандеры», а также другая националистическая атрибутика, рассказали в ЦОС ФСБ.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемых заключили под стражу.