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ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

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ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет новую команду для расследования происхождения коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Эксперты должны будут выяснить, в частности, мог ли вирус иметь лабораторное происхождение. Первая проверка ВОЗ не смогла установить источник COVID-19.

В новую группу войдет около 20 ученых, в том числе специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Они должны будут снова посетить Китай. В ВОЗ опасаются, что на расследование остается мало времени, так как антитела у самых первых инфицированных коронавирусом постепенно снижаются «до неопределяемого уровня».

Отбор экспертов в новую группу должен был закончиться на прошлой неделе, уточняет WSJ. Собранная комиссия официально называется научно-консультативной группой по происхождению новых патогенов. Эта группа будет работать при ВОЗ постоянно и планирует расследовать все будущие вспышки вирусов, а также влияние на них деятельности человека.

Пока неясно, пустят ли китайские власти экспертов ВОЗ в страну. В Пекине уже пообещали «внимательно следить за отбором» в новую команду ВОЗ и даже предложили нескольких кандидатов. Представитель ВОЗ заявил WSJ, что приоритетом группы экспертов «должны быть данные и доступ в страну, где были выявлены первые случаи» заболевания COVID-19.

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В ВОЗ называли наиболее вероятной версией происхождения коронавируса его передачу от летучих мышей через промежуточное животное. 14 стран, включая США, жаловались, что первоначальное исследование ВОЗ было сильно затянуто. В мае Вашингтон заявил о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19, но в итоге американское разведсообщество не пришло к единому выводу о появлении вируса. Китай считает неубедительными выводы США.

ВОЗ, коронавирус
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