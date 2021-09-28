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На выходные Киев будут перекрывать из-за полумарафона

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На выходные Киев будут перекрывать из-за полумарафона

В центре столицы 2-3 октября будет ограничено движение транспорта в связи с массовым спортивным мероприятием «Киев Новая почта полумарафон 2021/ Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021», сообщила Киевская городская государственная администрация.

«В частности, движение ограничат 2 октября с 00:00 до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)», — указано в сообщении.

Также 3 октября с 06:30 до 16:00 будет ограничено движение по маршруту: ул. Крещатик, 36 — ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади), ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской), ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы), просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола), ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели, ул. Рогнединская, ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной), ул. Бассейная (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик), Бессарабская площадь, ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта ,об этом будет сообщено позже.

Также, 2 октября, в рамках события состоится ряд дополнительных активностей. Среди них «Марафон для всех», который имеет особую цель: каждый желающий сможет преодолеть дистанцию в 1 километр за человека, который не может бегать из-за возраста, болезни или иных обстоятельств, однако ежедневно борется за медаль своим несокрушимым характером и силой воли. В этом году событие впервые состоится в офлайновой формате. Бегуны выйдут на дистанцию на ул. Крещатик, 24 в 15:00 с наклейками на форме, где будут указаны имена тех, ради кого они бегут.

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Кроме того, в тот же день пройдут все детские забеги на дистанции 100 и 500 метров и Детский марафон совместно со спортивным движением JuniorZ.

Отмечается, что 3 октября пройдут основные забеги для взрослых участников на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км, а также эстафета на 21 км и «Командная пятерка».

Киев, марафон
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