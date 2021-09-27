Нынешние симптомы COVID-19 отличаются от прошлогодних

Симптомы заболевания COVID-19 сегодня отличаются от прошлогодних невысокой температурой, резким нарастанием одышки и тем, что запах и вкус не теряются.
Об этом в Фейсбуке сообщила директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова.
«Развивается нынешний COVID-19 очень быстро... По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что, сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро, причем незаметно для себя и окружающих. Температура не очень высокая (бывает 37,2-37,5), а поражение лёгких уже 70% и более, одышка появляется и нарастает за считанные часы», — утверждает Федорова.
По ее словам, запах и вкус у большинства больных не теряются. Вначале болезни наблюдается першение в горле, насморк (симптомы обычной простуды или переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях.
Федорова также сообщила, что по состоянию 27 сентября ее инфекционная больница заполнена, реанимационных мест нет.
В Николаевской области по состоянию на 27 сентября вакцинированы 351 386 человек, среди них за минувшие сутки — 905.
Напомним, что за сутки 26 сентября в Украине зафиксированы 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 94 летальных случая. За все время пандемии в Украине заболели 2 395 404 человека, выздоровели — 2 245 144, летальных случаев — 55 720.
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