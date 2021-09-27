Войти
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о выгодах от «цифрового безвиза»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

медицина
RSS

Нынешние симптомы COVID-19 отличаются от прошлогодних

194
Нынешние симптомы COVID-19 отличаются от прошлогодних

Симптомы заболевания COVID-19 сегодня отличаются от прошлогодних невысокой температурой, резким нарастанием одышки и тем, что запах и вкус не теряются.

Об этом в Фейсбуке сообщила директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова.

«Развивается нынешний COVID-19 очень быстро... По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что, сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро, причем незаметно для себя и окружающих. Температура не очень высокая (бывает 37,2-37,5), а поражение лёгких уже 70% и более, одышка появляется и нарастает за считанные часы», — утверждает Федорова.

По ее словам, запах и вкус у большинства больных не теряются. Вначале болезни наблюдается першение в горле, насморк (симптомы обычной простуды или переохлаждения). Кашель, как и одышка, появляются уже на поздних стадиях.

Федорова также сообщила, что по состоянию 27 сентября ее инфекционная больница заполнена, реанимационных мест нет.

Читайте также: Цена газа в Европе снова приближается к $1000 за тысячу кубометров

В Николаевской области по состоянию на 27 сентября вакцинированы 351 386 человек, среди них за минувшие сутки — 905.

Напомним, что за сутки 26 сентября в Украине зафиксированы 3007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 94 летальных случая. За все время пандемии в Украине заболели 2 395 404 человека, выздоровели — 2 245 144, летальных случаев — 55 720.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016