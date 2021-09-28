В Украине меняют формат удостоверения водителя

В Украине вступили в силу изменения, регламентированные постановлением Кабинета Министров № 1007, направленные на введение единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям.
Они касаются отображения информации об ограничении в управлении транспортным средством, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке.
«Отныне вместо пиктограмм (например, очки) на удостоверении водителя указаны коды, используемые в водительских документах в ЕС», — говорится в сообщении.
Кроме того, правительство ввело изменения и по направлению подготовки водителей транспортных средств. В частности, с 28 сентября одновременное открытие двух категорий будет происходить путем сдачи экзаменов только по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE).
«Например, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С», — пояснили в управлении.
В то же время, если водитель, который имеет несколько открытых водительских категорий, был лишен права управления, вернуть водительское удостоверение после окончания срока лишения он сможет, сдав в сервисном центре МВД теоретический и практический экзамены только по высшей категории.
Отдельно отмечается, что при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водителям больше не нужно будет предоставлять дополнительные документы, подтверждающие навыки управления — они будут подтверждаться по удостоверению водителя.
Также этими изменениями увеличен срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД: отныне он будет действовать 2 года, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании учреждения по подготовке водителей транспортных средств.
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