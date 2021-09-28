Усик назвал «больными» тех, кто критикует спортсменов за фото с россиянами

Боксер Александр Усик считает «немножко больными» людей, которые критикуют украинских спортсменов за фото с россиянами. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

«Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали... Немножко больные, что тут сделать», — сказал Усик.

Во время Олимпиады в Токио в августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сфотографировалась с олимпийской чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене. Сама спортсменка на Играх заработала бронзовую награду.

Из-за фото на украинскую спортсменку обрушилась волна негатива в соцсетях, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пообещала провести с Магучих беседу.

Сама спортсменка заявила, что сфотографировалась с Ласицкене, так как «хотела обнять весь мир» после выигранной медали.

После финала «Брилиантовой лиги» в Цюрихе, где в начале сентября определились чемпионы в 32 дисциплинах легкой атлетики, украинская спортсменка вновь оказалась на одной фотографии с Ласицкене.