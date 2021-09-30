В РФ объявили в розыск шеф-редактора СМИ, писавшего про сбитый Boeing на Донбассе

Шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова объявили в розыск. Об этом изданию РБК сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.
«23 сентября он объявлен в розыск следственным управлением ФСБ России», — рассказала Кузнецова.
Утром 30 сентября у родных Доброхотова прошли обыски. По словам Кузнецовой, следственные действия проходили сразу по трем адресам — в квартире у родителей журналиста, в квартире его жены и у ее сестры.
Кузнецова также сообщила, что 7 июля было возбуждено уголовное дело против Доброхотова по статье о незаконном пересечении границы (ч.1 ст.322 УК). По ее словам, в материалах дела говорится, что в период с 31 июля по 1 августа сам Доброхотов «незаконно пересек государственную границу Российской Федерации по направлению Воронежской и Луганских областей».
Сам Доброхотов подтвердил журналистам, что сейчас находится за пределами России.
Доброхотов также проходит свидетелем по делу о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). Заявление в СК и иск в Черемушкинский суд Москвы подал нидерландский журналист Макс Ван дер Верфф. Он потребовал опровергнуть информацию о том, что он сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе.
Латвийскую компанию The Insider SIA, которая администрирует сайт издания The Insider, включили в РФ список СМИ-иноагентов 23 июля. Самого Доброхотова в списке журналистов-иноагентов нет.
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