YouTube будет удалять контент с фейками о вакцинах

YouTube расширил действующий на его платформе запрет на размещение недостоверной медицинской информации о COVID-19, распространив его на публикацию дезинформации о вакцинах, включая вакцины против COVID-19. Об этом сервис сообщил в своем блоге. По данным YouTube, с прошлого года она уже удалила свыше 130 тыс. видео, нарушающих эти правила и содержащих вводящую в заблуждение и способную причинить вред здоровью медицинскую информацию и контент о COVID-19.

Теперь сервис будет удалять аналогичный контент, связанный с вакцинами от COVID-19 и другими вакцинами. В частности, сообщают в YouTube, будут удаляться видео, рассказывающие об опасности вакцин от COVID-19, о том, что они якобы не снижают уровень заразности и не ограничивают распространение коронавируса, а также якобы вызывают хронические заболевания, бесплодие, приводят к развитию онкологии, аутизма. Нарушающими правила считаются и видео с утверждениями о том, будто введенная вакцина от COVID-19 потом позволяет следить за человеком. Не будут удаляться видео, в которых человек рассказывает о своем опыте вакцинации, но только если он при этом не будет агитировать за отказ от вакцинации или каким-либо образом укреплять мнение сомневающихся в эффективности вакцинации.

Новые правила вступили в силу сразу после публикации. И YouTube уже удалил страницы, с которых активно распространяется информация против вакцинации. В частности, это страница американской активистки Шерри Тенпенни, которая агитирует отказываться от вакцинации и утверждает, что вакцина подключает людей к вышкам сотовой связи. Удалена также страница Джозефа Мерколы, американского сторонника альтернативной медицины, активно выступающего против вакцинации, и другие страницы.