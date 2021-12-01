«Укрзализныця» назначает два дополнительных поезда в Польшу

АО «Укрзализныця» назначает два дополнительных поезда в Перемышль (Польша) — из Одессы и Львова.

Как сообщается на сайте компании в среду, поезд № 36/35 Одесса-Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и будет отправляться из Одессы в 18:22, а прибывать в Перемышль в 09:02. Обратно поезд будет отправляться в 18:59, а прибывать в Одессу в 10:54.

Из Львова поезд № 89/90 будет курсировать с 12 декабря, отправляясь в 16:20, а прибывая в 18:19. Из Перемышля поезд будет отправляться в 10:18, а прибывать во Львов — в 13:45.