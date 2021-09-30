В Германии задержали 96-летнюю бывшую секретаршу концлагеря

Немецкая полиция задержала 96-летнюю экс-секретаршу концлагеря Штутгоф после того, как суд выдал ордер на ее арест.
Как сообщают местные СМИ, 96-летняя бывшая секретарша предстанет перед судом в Германии в четверг, она станет одной из первых женщин, причастных к преступлениям нацистской эпохи, которые будут привлечены к уголовной ответственности за многие десятилетия.
Ирмгард Фурхнер обвиняется в соучастии в убийстве более 10 000 человек в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше.
За судом над Фурхнер в Итцехо на севере Германии через неделю последует судебное разбирательство в отношении 100-летнего бывшего охранника лагеря в Нойруппине, недалеко от Берлина.
Они являются одними из старейших людей, подвергшихся судебному преследованию за свою роль в Третьем рейхе, поскольку Германия стремится предать суду последних выживших подозреваемых.
Судебное дело в Итцехо начинается за день до 75-й годовщины смерного приговора 12 высокопоставленным членам нацистского истеблишмента на первом Нюрнбергском процессе.
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