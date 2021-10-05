Саакашвили написал письмо Зеленскому, назвав себя «личным узником Путина»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее задержанный на родине, заявил, что является «личным узником» президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Обращение опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — передал Зеленскому политик.
Экс-президент Грузии назвал Украину своей второй родиной. Саакашвили заявил, что тронут тем, как Зеленский отреагировал на его задержание в Грузии. «Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
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