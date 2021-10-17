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Панталони Торино - один из лучших брендов брюк в своем роде

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Панталони Торино - один из лучших брендов брюк в своем роде

Искусство быть на высоте во всех своих начинаниях не приходит с талантом, оно развивается упорным трудом, настойчивость и сконцентрированностью. Именно так решил Пьеранджело Фассино, начиная собственное дело по изготовлению и продаже одежды. Ранее его семья занималась тканями, однако это стало логичным продолжением для бизнеса. Лишь спустя 40 лет им удалось достигнуть намеченного и начать выпускать одни из лучших в мире мужских брюк. Это вообще капризный элемент одежды, если он сидит как- то не так, это сказывается на всем образе. Именно поэтому крой и пошив должны быть идеально подогнанными. Панталони Торино стала одной из самых известных марок в Италии, а после начала появляться и за пределами родной страны. 

PT обзавелась кругом звездных почитателей, среди которых можно назвать влиятельных глав различных государств, политиков, бизнесменов и звезд киноэкранов. Например, изветно, что бренду отдали свое предпочтение Михаэль Шумахер, Барак Обама и бывший король Испании Хуан Карлос. 

PT - это в первую очередь уважение к традициям и труду поколений ремесленников, а также высококачественные материалы наилучшего образца. Изделия отличает великолепный крой и пошив, при чем некоторые операции до сих пор осуществляются вручную. Помимо этого, важно отметить пристальное внимание к деталям и тщательный отбор компонентов. Дизайны также крайне разнообразные и варьируются по степени официальности от деловой классики до современного кэжуала. В коллекциях вы встретите модели из натурального хлопка, шерсти, денима, которые могут отличаться как по текстуре, так и по цветовым оттенкам. Такие изделия идеально ложатся по фигуре, будто изготовленные на заказ - что является большой редкостью для такого рода изделий в принципе. Кроме того, товары отличаются изобилием приятных мелочей вроде красивой фурнитуры и застежек, цветных подкладок, декоративной вышивки и много другого. Особенно привлекают взгляд фирменные штрихи и строгость, совмещенная с современной визуальной составляющей и минимализмом. В принципе, работа креативного отдела всегда на высоте, ведь команда вдохновляется различными национальными и культурными мотивами. Приобрести Pantaloni Torino вы можете с гарантией оригинального качества в мультибрендовом интернет-бутике Charisma. Причем сделать это можно онлайн с доставкой по Украине на протяжении нескольких рабочих дней.

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