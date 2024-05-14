Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У Раді припускають кадрові призначення в уряді в 20-х числах травня

184

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко припускає кадрові призначення в уряді в 20-х числах травня. Про це Корнієнко сказав в ефірі телемарафону, передають Українські Новини.

"Розуміючи, що у нас через тиждень знову будуть пленарні дні… не можна заперечувати, що можливі як призначення будуть тих посад вакантних, які вже є і нещодавно, і давно…Кадрові питання, кадрові плани точно можуть бути, я би не скидав їх з наших планів найближчих тижнів", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що відставка віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова відбулася швидко і "не сильно сплановано", за ініціативою депутатів комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які виступили за відокремлення від Мінінфраструктури в окреме міністерство питань регіонального розвитку.

Перший заступник зауважив, що зараз є багато викликів на регіональному рівні - це вимушено переміщені особи, яких багато на заході, це і прифронтові території на сході, а також величезні виклики щодо вступу України до Європейського Союзу, величезні програми фінансування ЄС для областей, зокрема прикордонних.

Корнієнко зазначив що фракція монобільшості "Слуга народу" визнала не дуже вдалим злиття питань регіонів і інфраструктури в одному міністерстві і запропонувала повернутися до старого формату.

При цьому Корнієнко сказав, що поки в Раді не розглядають кандидатів на вакантні посади міністрів в уряді і припустив, що вони з'являться ближче до кінця цього тижня, монобільшість має запропонувати їх, щоб далі прем'єр вніс на затвердження парламенту.

Він припустив, що як тільки Кабінет Міністрів створить міністерство розвитку регіонів, уряд може призначити виконуючого обов’язки міністра, а потім Рада призначить міністра.

уряд, Корнієнко
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 мая 2024
Понедельник, 13 мая 2024
Воскресенье, 12 мая 2024
Суббота, 11 мая 2024
Пятница, 10 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023