У Раді припускають кадрові призначення в уряді в 20-х числах травня

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко припускає кадрові призначення в уряді в 20-х числах травня. Про це Корнієнко сказав в ефірі телемарафону, передають Українські Новини.

"Розуміючи, що у нас через тиждень знову будуть пленарні дні… не можна заперечувати, що можливі як призначення будуть тих посад вакантних, які вже є і нещодавно, і давно…Кадрові питання, кадрові плани точно можуть бути, я би не скидав їх з наших планів найближчих тижнів", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що відставка віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова відбулася швидко і "не сильно сплановано", за ініціативою депутатів комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, які виступили за відокремлення від Мінінфраструктури в окреме міністерство питань регіонального розвитку.

Перший заступник зауважив, що зараз є багато викликів на регіональному рівні - це вимушено переміщені особи, яких багато на заході, це і прифронтові території на сході, а також величезні виклики щодо вступу України до Європейського Союзу, величезні програми фінансування ЄС для областей, зокрема прикордонних.

Корнієнко зазначив що фракція монобільшості "Слуга народу" визнала не дуже вдалим злиття питань регіонів і інфраструктури в одному міністерстві і запропонувала повернутися до старого формату.

При цьому Корнієнко сказав, що поки в Раді не розглядають кандидатів на вакантні посади міністрів в уряді і припустив, що вони з'являться ближче до кінця цього тижня, монобільшість має запропонувати їх, щоб далі прем'єр вніс на затвердження парламенту.

Він припустив, що як тільки Кабінет Міністрів створить міністерство розвитку регіонів, уряд може призначити виконуючого обов’язки міністра, а потім Рада призначить міністра.