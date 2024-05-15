Генштаб: Від початку 2024 року інженерно-саперними підрозділами ЗСУ було встановлено десятки тисяч мін

Тільки в Харківській області від початку 2024 року інженерно-саперними підрозділами Сил підтримки було встановлено десятки тисяч мін. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними відомства, підрозділами інженерних військ ЗСУ постійно проводиться робота щодо підвищення живучості військ шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення.
У Генштабі зазначили, що облаштування фортифікацій – це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення.
Також відомство наголосило, що на підрозділи інженерних військ командування Сил підтримки покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги підрозділам ЗСУ щодо обладнання першої лінії оборони на окремих ділянках фронту.
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