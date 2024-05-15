АТ Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві високодебітні газові свердловини

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України, сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу (270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м).
Про це йдеться в повідомленні групи "Нафтогаз", передають Українські Новини.
"Ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають "близнючками". Вони також мають відносно однакову глибину – 6,2 км та 6,225 км", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію сім нових високодебітних свердловин.
"Раніше буріння таких свердловин тривало від двох до трьох років. Ці ж були готові за 8 місяців. Лише системно покращуючи технологічні процеси, ми даємо кращий результат та посилюємо енергетичну стійкість України", – повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
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