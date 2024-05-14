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Мельничук: Кабмін хоче збільшити деякі акцизи

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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити акцизи на пальне, ігристі вина і зброджені напої.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Проєктом Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку" пропонується надати визначення терміна "проміжні продукти" відповідно до Директиви від 19 жовтня 1992 № 92/83/ЄЕС про гармонізацію структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Збільшити для проміжних продуктів розмір ставки акцизного податку з 8,42 до 12,23 гривні за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто на рівні розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані)", - написав він.

Також уряд пропонує парламенту встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою Ради № 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

"Зокрема, на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів. Встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 по 31 грудня 2027 включно (протягом чотирьох років) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028, та розмірами ставок акцизного податку на ці товари відповідно до чинних норм Податкового кодексу", - написав Мельничук.

Крім того, уряд пропонує парламенту уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет", зокрема зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

Мельничук
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