Нуланд: путін не готовий до чесних переговорів і тому йому хочеться бачити на чолі України лідера на кшталт януковича

Президент країни-агресорки володимир путін воліє бачити на чолі України експрезидента віктора януковича, адже він готовий «підкорити Київ забаганкам москви». Таку думку висловила колишня заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю виданню «Медуза».
За її словами, путін не готовий до чесних переговорів, саме тому «йому хочеться бачити на чолі України лідера на кшталт януковича, який був би готовий підкорити Київ забаганкам москви: піддати власну економіку розграбуванню, а територію надати під російські військові бази. Зеленський не така людина».
Також Нуланд прокоментувала нещодавнє повідомлення про оголошення в розшук росією Володимира Зеленського: «Не знаю, що це означає для Зеленського в практичному сенсі – не думаю, що він планує… Краще не продовжуватиму», – зауважила ексзаступниця держсекретаря США.
Політикиня зауважила, що і сама вже декілька років перебуває у так званому російському розшуку, проте, який сенс цього рішення щодо Зеленського – вона не розуміє.
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