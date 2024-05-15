Грузинська опозиція у парламенті оголосили бойкот парламентській роботі

Парламент Грузії у вівторок, 14 травня, ухвалив у третьому, остаточному читанні закон "Про прозорість іноземного впливу". Внаслідок чого, опозиційні парламентські фракції "Єдиний національний рух" (ЄНР) і "Лело" у парламенті Грузії оголосили бойкот парламентській роботі.

Член фракції ЄНР Леван Бежашвілі заявив журналістам, що в режим бойкоту переходить більшість опозиційних депутатів. "Найближчим часом разом із представниками і парламентської, і непарламентської опозиції ми представимо громадськості остаточний план дій", - сказав він.

Представниця фракції "Лело" Анна Нацвлішвілі заявила, що члени її фракції не бачать ресурсу продовжувати роботу в парламенті.

"Майбутнє Грузії в НАТО і Євросоюзі", - сказала парламентарій.