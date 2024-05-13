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МЗС Тайваню: Демократії можуть збільшити свою силу проти "китайсько-російської коаліції", підтримуючи Україну

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Демократії можуть збільшити свою силу проти "китайсько-російської коаліції", підтримуючи Україну. Таку думку в колонці для Foreign Affairs висловив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

"Продовжуючи підтримувати Україну в її боротьбі за виживання перед обличчям російської агресії, демократії світу продемонстрували саме ту рішучість і моральну ясність, яких потребує від них і Тайвань", – написав він.

За словами дипломата, варто розуміти ступінь зв’язку між стратегічними інтересами світових демократій, а також планами Москви та Пекіна. Зокрема, міністр наголосив на співпраці Росії та Китаю у військовій сфері, про яку вже неодноразово казали США.

"Китай чітко вирішив, що він сильно зацікавлений не лише в підтримці Росії, але й у зміні геополітичного ландшафту в Європі", – сказав Джозеф.

У зв'язку з цим, вважає глава тайванського МЗС, для демократій важливо діяти узгоджено. Для цього міжнародна спільнота на чолі з США мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

Тайвань, Джозеф Ву
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