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МОЗ: В Україні проведуть перевірки рішень МСЕК щодо чоловіків

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В Україні проведуть перевірки рішень медико-соціальних експертиз щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2 та 3 груп після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Винятки становлять:

  • ті, кому змінили групу інвалідності на 2 чи 3;
  • ті, хто отримав групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту Вітчизни;
  • ті, у кого відсутні кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів;
  • ті, у кого діагностували онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

"Самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, станом на зараз не треба", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила закон про мобілізацію, після чого його майже одразу підписав президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, документ зобов'язує чоловіків, які отримали інвалідності 2 та 3 груп після повномасштабного вторгнення росіян, пройти повторний медогляд.

МОЗ, МСЕК
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