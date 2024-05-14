У Мінфіні прокоментували ситуацію з обслуговуванням державного боргу України

Середньозважена вартість (ставка обслуговування) державного та гарантованого державою боргу України в січні-березні знизилася на 10,7% – з 6,24% до 5,57%, а середньозважена строковість – на 4,9% з 10,56 року до 10,04 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Загалом з початку 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 28,5% – з 7,79% до 5,57%, а строковість – збільшилася на 60% – з 6,27 року до 10,04 року. Таким чином, попри збереження тенденції на загальне здешевлення боргів України, тенденція минулих двох років на продовження термінів їх повернення в I кварталі цього року не збереглася.

Держборг України, нагадаємо, за перший квартал 2024 року зріс на 5,7 мільярда доларів США, досягши позначки у 5,924 трильйона гривень (151,1 мільярда доларів). Збільшення обсягу боргу, відбулося переважно за рахунок отримання довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

З цієї суми 71,6% припадає на зовнішній борг (4,239 трильйона гривень, або 108,1 мільярда доларів), а 28,4% – на внутрішній (1,685 трильйона гривень, або 43 мільярда доларів).

Більша частина державного та гарантованого боргу України, а саме 53,8%, складається з пільгових позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Значну частку також займають цінні папери, випущені на внутрішньому ринку (27,4%) та зовнішньому ринку (16%). Решта 2,8% боргу припадає на позики від комерційних банків та інших фінансових установ.

У валютній структури державного та гарантованого боргу найбільшу частку займає євро (33,2%), далі йдуть долар США (26,3%), гривня (25,9%) та спеціальні права запозичення (10,8%). Решта 3,8% боргу номіновані в інших валютах, таких як фунт стерлінгів, канадський долар та японська єна.

Варто зазначити, що протягом 2023 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 33,9 мільярда доларів.