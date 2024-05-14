Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

У Мінфіні прокоментували ситуацію з обслуговуванням державного боргу України

140

Середньозважена вартість (ставка обслуговування) державного та гарантованого державою боргу України в січні-березні знизилася на 10,7% – з 6,24% до 5,57%, а середньозважена строковість – на 4,9% з 10,56 року до 10,04 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Загалом з початку 2022 року станом на 31 березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу скоротилася на 28,5% – з 7,79% до 5,57%, а строковість – збільшилася на 60% – з 6,27 року до 10,04 року. Таким чином, попри збереження тенденції на загальне здешевлення боргів України, тенденція минулих двох років на продовження термінів їх повернення в I кварталі цього року не збереглася.

Держборг України, нагадаємо, за перший квартал 2024 року зріс на 5,7 мільярда доларів США, досягши позначки у 5,924 трильйона гривень (151,1 мільярда доларів). Збільшення обсягу боргу, відбулося переважно за рахунок отримання довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

З цієї суми 71,6% припадає на зовнішній борг (4,239 трильйона гривень, або 108,1 мільярда доларів), а 28,4% – на внутрішній (1,685 трильйона гривень, або 43 мільярда доларів).

Більша частина державного та гарантованого боргу України, а саме 53,8%, складається з пільгових позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн. Значну частку також займають цінні папери, випущені на внутрішньому ринку (27,4%) та зовнішньому ринку (16%). Решта 2,8% боргу припадає на позики від комерційних банків та інших фінансових установ.

У валютній структури державного та гарантованого боргу найбільшу частку займає євро (33,2%), далі йдуть долар США (26,3%), гривня (25,9%) та спеціальні права запозичення (10,8%). Решта 3,8% боргу номіновані в інших валютах, таких як фунт стерлінгів, канадський долар та японська єна.

Варто зазначити, що протягом 2023 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 33,9 мільярда доларів.

Мінфін
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 мая 2024
Понедельник, 13 мая 2024
Воскресенье, 12 мая 2024
Суббота, 11 мая 2024
Пятница, 10 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023