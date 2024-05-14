РНБО: путін планує тривалу війну. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що кадрові перестановки у кремлі та вибір нового російського міністра оборони, свідчить про те, що путін налаштований на довгу війну. Про це він заявив в інтерв'ю AFP Press, передає УНН.
За словами Литвиненка, майбутній міністр оборони рф андрій білоусов, кандидатуру якого путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".
"Це говорить про те, що путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", – заявив секретар РНБО.
Він також додав, що радянські запаси зброї у росії "величезні, але вони також обмежені". Якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в росіян вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми, додав Литвиненко.
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