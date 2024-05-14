Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

РНБО: путін планує тривалу війну. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом

143

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що кадрові перестановки у кремлі та вибір нового російського міністра оборони, свідчить про те, що путін налаштований на довгу війну. Про це він заявив в інтерв'ю AFP Press, передає УНН.

За словами Литвиненка, майбутній міністр оборони рф андрій білоусов, кандидатуру якого путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".

"Це говорить про те, що путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", – заявив секретар РНБО.

Він також додав, що радянські запаси зброї у росії "величезні, але вони також обмежені". Якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в росіян вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми, додав Литвиненко.

РНБО, Литвиненко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 мая 2024
Понедельник, 13 мая 2024
Воскресенье, 12 мая 2024
Суббота, 11 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023