Кравчук: Комітет Ради завершив роботу над законопроєктом, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф

Профільний комітет Верховної Ради завершив роботу над законопроєктом, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Документ готовий до другого читання, а український парламент може схвалити його у травні або червні.
Про це повідомила нардепка та заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону Єдині новини.
«Якихось формальних перепон, щоб законопроєкт попав на порядок денний, немає… Я думаю, що на погоджувальній раді найближчих сесійних днів, я не можу дату називати, це питання буде стояти дуже гостро. Цілком вірогідно і є можливість, що ми можемо його проголосувати в травні, або в червні», – сказала вона.
Таблиця з правками до законопроєкту розміщена на сайті Верховної Ради. За словами Кравчук, до документа подали понад 1 300 правок — їхній розгляд може зайняти кілька днів.
Нардепка зазначила, що найбільшу кількість правок внесли нардепи з груп, які “з’явилися на осколках ОПЗЖ”.
«Правки приблизно такого стилю, що переписати преамбулу в різних варіантах 70 разів. Це явний певний спам, щоб потім мати важелі, тиснути на керівництво парламенту, що дуже багато часу піде на ухвалення цього закону», – додала Кравчук.
Вона також наголосила, що цей законопроєкт стосується не свободи віросповідання, а національної безпеки, тому не можна зволікати із його ухваленням.
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