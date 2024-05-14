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Кравчук: Комітет Ради завершив роботу над законопроєктом, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф

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Профільний комітет Верховної Ради завершив роботу над законопроєктом, який передбачає заборону релігійних організацій, пов’язаних із росією. Документ готовий до другого читання, а український парламент може схвалити його у травні або червні.

Про це повідомила нардепка та заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

«Якихось формальних перепон, щоб законопроєкт попав на порядок денний, немає… Я думаю, що на погоджувальній раді найближчих сесійних днів, я не можу дату називати, це питання буде стояти дуже гостро. Цілком вірогідно і є можливість, що ми можемо його проголосувати в травні, або в червні», – сказала вона.

Таблиця з правками до законопроєкту розміщена на сайті Верховної Ради. За словами Кравчук, до документа подали понад 1 300 правок — їхній розгляд може зайняти кілька днів.

Нардепка зазначила, що найбільшу кількість правок внесли нардепи з груп, які “з’явилися на осколках ОПЗЖ”.

«Правки приблизно такого стилю, що переписати преамбулу в різних варіантах 70 разів. Це явний певний спам, щоб потім мати важелі, тиснути на керівництво парламенту, що дуже багато часу піде на ухвалення цього закону», – додала Кравчук.

Вона також наголосила, що цей законопроєкт стосується не свободи віросповідання, а національної безпеки, тому не можна зволікати із його ухваленням.

Кравчук
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