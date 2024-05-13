Українцям розповіли, що робити у разі захоплення їхнього житла окупантами

російські окупанти відбирають у мешканців захоплених територій України житло, тим самим прирікаючи їх на бездомне існування.

Про це повідомило Мінреінтеграції України.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей т.зв. "влада" повідомила місцевим жителям про "необхідність перереєстрації" житла в Єдиному державному реєстрі нерухомості російської федерації. У разі відсутності запису в реєстрі, житло вилучатимуть так звані "муніципальні органи" рф.

Також його можуть вилучити, якщо житло не використовується, або якщо за нього не вносять плату. Через це збільшилася кількість випадків, коли заради збереження свого майна мешканці намагаються в'їхати на окуповані території України через територію росії.

У Мінреінтеграції заявили, що Україна ніколи не визнає законним вилучення нерухомого майна окупаційною владою рф. Правозахисники рекомендують здійснити наступні дії: