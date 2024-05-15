Стефанчук: У нас план «А» – це «формула миру» президента України Володимира Зеленського

Під час офіційного візиту в Туреччину Голову Верховної Ради України запевнили у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Всі інші плани миру можуть розглядати як додаткові до українського.

Про це у коментарі LB.ua заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час офіційного візиту до Турецької Республіки.

«У нас план «А» – це «формула миру» президента України Володимира Зеленського. Я тут постійно говорю, що до планів, які формуються іншими країнами, ми з повагою ставимося. Але вважаємо, що умови завершення цієї війни, умови настання постійного і сталого миру – це виключна компетенція держави, яка є жертвою цієї війни. І ми можемо говорити про всі інші ініціативи, як додаткові до основної», — відповів спікер на питання LB.ua про те, чи обговорювалися під час візиту так званий «план Ердогана», про який у квітні повідомляли російські медіа.

Спікер запевнив, що саме тому зараз українська сторона працює над тим, аби максимальна кількість цивілізованих країн була представлена на Глобальному саміті миру 15—16 червня у Швейцарії.

«І це є моє основне завдання тут та багатьох інших гостей, які зараз працюють по різних країнах світу. Нам максимально треба мобілізувати цивілізовану частину світу, щоб ми підтвердили відданість міжнародним принципам права… Коли Росія всередині XXI століття вирішила, що їхнє право сили повинно переважати силу права», — підкреслив він.

Голова українського парламенту додав, що таке свавілля Росії не сприймає цивілізований світ.

«І я тут також почув про повну підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України. А також про можливі напрацювання різних підходів щодо повернення миру. Але важливо - стабільного і сталого миру для України. Підкреслюю - умови цього миру ексклюзивно може визначати тільки українська сторона», — наголосив він.