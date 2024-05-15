Програма "Власна справа": Понад 16,5 тисяч українців отримають мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу

Держава через програму "Власна справа" вже визначила 16 600 переможців, які отримають 4 млрд грн мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Більшість грантоотримувачів - діючі підприємці, які використають кошти на масштабування, збільшення виробництва чи розширення асортименту продукції та послуг.

Водночас 20% становлять початківці, для яких держпідтримка є можливістю реалізуватися у підприємництві.