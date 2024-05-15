Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Програма "Власна справа": Понад 16,5 тисяч українців отримають мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу

121

Держава через програму "Власна справа" вже визначила 16 600 переможців, які отримають 4 млрд грн мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Більшість грантоотримувачів - діючі підприємці, які використають кошти на масштабування, збільшення виробництва чи розширення асортименту продукції та послуг.

Водночас 20% становлять початківці, для яких держпідтримка є можливістю реалізуватися у підприємництві.

Власна справа
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 15 мая 2024
Вторник, 14 мая 2024
Понедельник, 13 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023