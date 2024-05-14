Федієнко: В Україні за ухилення від мобілізації громадян призовного віку чекатиме кримінальна відповідальність

В Україні в рамках посилення покарання за ухилення від мобілізації громадян призовного віку чекатиме кримінальна відповідальність. Такий розвиток подій для ухилянтів можливий за умови отримання кількох штрафів.

Як пише Апостроф, про це розповів член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВРУ, нардеп від "СН" Олександр Федієнко в інтерв’ю видання "Телеграф".

За його словами, громадянам, які матимуть кілька штрафів за ухилення від мобілізації, загрожуватиме кримінал. Водночас, штрафи можна буде оскаржити в суді, однак судовий процес може бути складним. Припускає, що не всі будуть в змозі оплатити підвищені розміри штрафів. Також вважає, що масштабного потоку штрафів для ухилянтів не буде.

"Я не думаю, що це буде системно. По-перше, розмір штрафу збільшується. Мова йде про штрафи у розмірі близько 25 тисяч, близько 50 тисяч гривень. Не кожен зможе сплачувати такі штрафи, які будуть передбачені. Тож, точно не буде потоку штрафів. По-друге, згідно з Адміністративним кодексом, після певного штрафу людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності", – повідомив він.

Як відомо, український парламент 9 травня проголосував у цілому проєкт закону №10379, який передбачає посилення покарання для ухилянтів у вигляді більших штрафів та інших різних санкцій.

Відповідний документ працюватиме у парі з новим законом про мобілізацію. Чоловікам призовного віку, які ухилятимуться від служби, доведеться сплачувати підвищені розміри штрафів за порушення правил військового обліку. Покарання передбачене, якщо громадянин не оновив дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, за зміну даних, які відсутні в е-реєстрах. Сума штрафу становитиме від 17 до 25,5 тис. гривень. Для посадовців та юросіб - від 34 до 59,5 тис. гривень.

Ухилянт від мобілізації - це громадянин призовного віку, який ухилився від повістки для уточнення військово-облікових даних, уникнув відправлення в армію.

В Україні триває запекла війна з Росією, яка на нас напала. З лютого 2022 року - повномасштабна війна. Процес вручення повісток - це не автоматичний квиток на війну, а насамперед актуалізація даних громадян України. Так, слідом за повісткою можливий призов військовозобов'язаної людини на військову службу. Це нормальний процес у воюючій країні. Варто не забувати, що обов'язком кожного українця є захищати свою країну. Бо якщо сьогодні ти втікаєш від війни - завтра вона може прийти до тебе.