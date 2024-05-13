Трамп знову заявив, що завершить війну в Україні одразу після того, як стане президентом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову заявив, що завершить війну в Україні одразу після того, як стане американським лідером.

«З першого ж дня, коли ми відберемо Білий дім у безчесного Джо Байдена, я вірю, що в нас будуть чотири найкращі роки в історії нашої країни. До того, як я заїду в Овальний кабінет, одразу після того, як я виграю, я вирішу жахливу війну між Росією та Україною. Я добре їх знаю», – зазначив він під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі.

Нагадаємо, у березні 2023 року Трамп вже казав, що у разі перемоги на виборах він нібито зможе зупинити російську повномасштабну агресію “за 24 години”. Відповідну заяву він зробив і в січні 2024 року.

Зокрема після цього він неодноразово повертався до цієї теми, ніколи не уточнюючи, що саме має на увазі. Водночас він наголошував, що “добре знає і Зеленського, й Путіна”.

А у квітні цього року у західних ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп, якщо знову стане президентом, втілюватиме план щодо війни, який полягає в тому, щоб змусити Україну поступитися РФ Кримом і територіями окупованого Донбасу.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не піде на жодні територіальні поступки, щоби швидко закінчити війну.