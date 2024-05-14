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Галущенко пропонує готуватися до складної зими через ситуацію в енергосистемі України

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Населенню варто готуватися до складної зими, незважаючи на те, що енергетики роблять усе можливе, щоб вона минула стабільно.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

«На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності у системі. Якби це відбулося у будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована, і це результат важкої праці енергетиків», — сказав міністр.

Він наголосив, що протягом останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з початку повномасштабної війни.

За словами Галущенка, у холодний період буде складно втримати систему без обмежень. Окрім того, важко передбачити, якою буде ситуація до зими з урахуванням наступних атак рф.

Галущенко порадив всім споживачам готуватися до складної зими та заощаджувати електроенергію:

«Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що триває війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливе ощадливе використання електроенергії».

Складнощі з електропостачанням можуть бути й улітку, однак у цей період року балансувати систему допомагають потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції.

Галущенко
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