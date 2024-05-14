Гетманцев: В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор

В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор. Про це за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законопроєкт N9256-д передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилення вимог до реклами азартних ігор.
"Реклама буде заборонена. Повністю, окрім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так", – розповів Гетманцев.
Запровадження обмежень для гравців, зазначив нардеп, були підтримані майже повністю, зокрема, щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного акаунта, а також щодо гри військовослужбовців.
Також депутати підтримали запропоновані НБУ заборони й обмеження для операторів і додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий).
Окрім того, істотно розширено механізм блокування нелегальних гральних сайтів.
Усі ці обмеження будуть розповсюджені й на лотереї, додав Гетманцев.
Стосовно інших питань законопроєкту дискусії не було, зазначив нардеп. Робота над документом до другого читання триває.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023