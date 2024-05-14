Гетманцев: В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор

В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор. Про це за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт N9256-д передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилення вимог до реклами азартних ігор.

"Реклама буде заборонена. Повністю, окрім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так", – розповів Гетманцев.

Запровадження обмежень для гравців, зазначив нардеп, були підтримані майже повністю, зокрема, щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного акаунта, а також щодо гри військовослужбовців.

Також депутати підтримали запропоновані НБУ заборони й обмеження для операторів і додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий).

Окрім того, істотно розширено механізм блокування нелегальних гральних сайтів.

Усі ці обмеження будуть розповсюджені й на лотереї, додав Гетманцев.

Стосовно інших питань законопроєкту дискусії не було, зазначив нардеп. Робота над документом до другого читання триває.